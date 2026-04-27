Nel cuore dei Monti Sibillini, la neve che si mantiene sopra i 1800 metri fino al 27 aprile 2026 garantisce un apporto idrico stabile ai laghi di Pilato e di Palazzo Borghese. La presenza di neve in quota continua a contribuire al mantenimento delle riserve d'acqua in queste aree, influenzando il livello dei corpi idrici e la loro disponibilità nel tempo. La persistenza della neve rappresenta un elemento importante per il ciclo idrico locale.

? Cosa sapere La neve sopra i 1800 metri nei Monti Sibillini persiste fino al 27 aprile 2026.. L'accumulo garantisce riserve idriche costanti per il Lago di Pilato e Palazzo Borghese.. Il manto nevoso sopra i 1800 metri nei Monti Sibillini garantisce una riserva idrica fondamentale per la stagione, grazie a precipitazioni intense e temperature rigide che hanno preservato il bianco nel cuore del massiccio fino a questo 27 aprile 2026. Le perturbazioni che hanno colpito l’area verso la fine dell’inverno, unite a improvvisi cali termici, hanno permesso alla neve di accumularsi in modo abbondante. Questo scenario, che si manifesta con una continuità del manto nevoso rara per il periodo primaverile, sta preparando l’ambiente d’alta quota a un processo di scioglimento lento e controllato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sibillini: la neve d’alta quota salva i laghi con il disgelo

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