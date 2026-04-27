Si chiude un’era Addio alla grande cantante la sua hit ha fatto la storia della musica

Da thesocialpost.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento uno dei nomi più riconoscibili nel panorama musicale internazionale, lasciando un segno indelebile con una canzone che ha attraversato generazioni. La cantante, nota per il suo stile unico e la voce inconfondibile, ha contribuito a definire un’epoca musicale. La sua scomparsa rappresenta la fine di un’era per molti fan e addetti ai lavori, che la ricordano come una figura fondamentale nella storia della musica.

Lutto nel mondo della musica internazionale: si spegne una delle voci che hanno segnato un’epoca, simbolo di un suono e di uno stile diventati immortali. La sua scomparsa chiude idealmente un capitolo fondamentale della storia del pop. L’addio a una grande artista lascia un vuoto profondo, non solo tra i fan ma anche tra le generazioni di musicisti che da lei hanno tratto ispirazione. Con lei se ne va un pezzo di memoria collettiva della musica del Novecento. È morta Nedra Talley Ross, ultima superstite dello storico gruppo The Ronettes. Aveva 80 anni. A dare la notizia è stata la famiglia, spiegando che la cantante “è rientrata a casa per riabbracciare il Signore”, un riferimento al suo percorso di spiritualità intrapreso dopo l’addio alle scene.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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