? Cosa sapere Il canale Iris trasmette stasera alle 23:44 il film The Prestige di Christopher Nolan.. La trama segue la rivalità tra gli illusionisti Christian Bale e Hugh Jackman.. Alle ore 23:44 di questa domenica, il canale Iris trasmette The Prestige, la pellicola di Christopher Nolan che mette in scena la sfida tra due illusionisti per il controllo del segreto perfetto. Il palinsesto della seconda serata offre un’occasione per rivedere una delle opere più iconiche del regista, incentrata sulla rivalità tra Alfred Borden, interpretato da Christian Bale, e Robert Angier, il cui volto è prestato a Hugh Jackman. Al cast di alto livello partecipa anche Scarlett Johansson, inserita in una narrazione che intreccia ambizione professionale, sacrifici personali e inganni spettacolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida tra maghi e segreti oscuri: stasera il capolavoro di Nolan

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