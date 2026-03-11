Su Prime Video si è appena conclusa la terza stagione di School Spirits, una serie teen drama fantasy interpretata da Peyton List. La trama si svolge tra ambientazioni che richiamano il purgatorio e segreti nascosti, mantenendo un tono thriller soprannaturale. La stagione si distingue per le atmosfere oscure e i misteri sviluppati nel corso degli episodi.

Si è da poco conclusa su Prime Video la terza stagione di School Spirits, il teen drama fantasy che vede protagonista Peyton List. Dopo il finale della seconda stagione, che ci aveva lasciati con l’incertezza sul destino di Maddie Nears e il suo ritorno nel proprio corpo, i nuovi episodi ripartono con un cambio di prospettiva spiazzante. Il primo episodio svela immediatamente che Simon (Kristian Flores) riesce finalmente a vedere i fantasmi di Split River High, ma a un prezzo carissimo: sembra essere rimasto intrappolato in una dimensione che lo relega, a tutti gli effetti, nel “purgatorio” in cui vivono Wally (il Milo Manheim prossimo al live-action Rapunzel), il professor Martin (Josh Zuckerman) e gli altri spettri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - School Spirits 3: tra purgatorio e segreti oscuri, la serie Prime Video si conferma un thriller soprannaturale di spessore

School Spirits | Terza Stagione: Trailer Ufficiale - Paramount+

