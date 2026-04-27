Serie A Lazio-Udinese 3-3

La partita tra Lazio e Udinese si è conclusa con un punteggio di 3-3 all’Olimpico, chiudendo la 34ª giornata di Serie A. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare più volte, portando a un risultato finale molto combattuto. La partita si è svolta tra le mura dello stadio romano, con continui scambi di occasioni e reti da parte di entrambe le formazioni.

Pareggio rocambolesco tra Lazio e Udinese all’Olimpico (3-3) nella sfida che ha chiuso la 34a giornata di Serie A. Gli uomini di Runjaic si portano avanti al 16' con Ehizibue (16'). Nella ripresa rimonta dei biancocelesti di Sarri con le reti di Pellegrini (50') e Pedro (80'). Finale infuocato: la doppietta di Atta (86' e 93') riporta avanti i friulani che però poco dopo vengono raggiunti dalla rete di Maldini (95'). In classifica Lazio a quota 48, Udinese a 44. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Lazio-Udinese 3-3 Lazio-Udinese 2-3 (30 novembre 1997) Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Udinese – Diretta Diretta gol Serie A: in campo Lazio UdineseBarcellona, ai titoli di coda la storia blaugrana di Ansu Fati: il Monaco lo riscatta per 11 milioni, il gesto dello spagnolo che ha fatto la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lazio-Udinese, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pronostico Lazio-Udinese quote analisi 34ª giornata Serie A; La preview di Lazio-Udinese; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Lazio-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 34ª giornata i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano all'Olimpico i friulani di Kosta Runjaic ... tuttosport.com Serie A, 34° turno: Lazio-Udinese 3-3Altalena di emozioni all'Olimpico:Lazio e Udinese fanno 3-3. Biancocelesti a 48 punti col Bologna, friulani a 44. Il bianconero Gueye si divora un gol, Cancellieri spreca per la Lazio, Motta rimedia s ... rainews.it CHE FINALE TRA LAZIO E UDINESE Finisce 3-3 tra Lazio e Udines: una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel finale. L’Udinese passa in vantaggio al 18’ con Ehizibue, ma nella ripresa Pellegrini ristabilisce l’1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo. D - facebook.com facebook FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com