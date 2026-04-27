La 34ª giornata di Serie A si conclude con due partite: Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese, entrambe in programma nel Monday night. Il Cagliari cerca punti importanti contro l’Atalanta, mentre la Lazio affronta l’Udinese in una sfida che chiude il turno. Sono state annunciate le modalità di visione delle partite e sono state riportate le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Due partite, due obiettivi diversi ma ugualmente cruciali.La 34ª giornata di Serie Amette in palio punti pesantissimi sia nella corsa salvezza sia nella lotta europea. Alle 18.30 il Cagliari ospita l’Atalanta con l’occasione di avvicinarsi in modo quasi definitivo alla permanenza in categoria. I risultati del weekend hanno sorriso ai rossoblù, che mantengono un margine di sicurezza sulla zona retrocessione. Un risultato positivo contro i bergamaschi rappresenterebbe un passo decisivo. Il tecnico Fabio Pisacane ha avuto tempo per preparare la sfida e si affida a un 3-4-2-1 con Sebastiano Esposito riferimento offensivo e il possibile ritorno dal primo minuto di Michael Folorunsho.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese chiudono la 34° di campionato: dove vederle e probabili formazioni

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