serie a cagliari atalanta 3 2

Il Cagliari ha battuto l’Atalanta 3-2 nell’ultimo match di Serie A disputato all’Unipol Domus, nel posticipo della 34ª giornata. I sardi sono riusciti a conquistare i tre punti dopo aver superato gli avversari in una partita giocata in modo equilibrato. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team di casa, che ha ottenuto il secondo successo stagionale.

Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa a spese dell’Atalanta. I sardi si impongono 3-2 all’Unipol Domus nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Grande protagonista Mendy, che alla prima da titolare segna una doppietta nei primi minuti (1' e 8'). La Dea risponde con Scamacca (40’ e 45’). Ad inizio ripresa il neo entrato Borrelli firma il 3-2. In classifica il Cagliari sale a 36 punti, a +8 sulla Cremonese. Resta ferma a quota 54 l’Atalanta, a -7 dal sesto posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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MA COME SI FA CAGLIARI - ATALANTA 3-2

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Cagliari-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Cagliari e Atalanta è in programma alle ore 18,30 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa a spese dell'Atalanta. I sardi si impongono 3-2 all'Unipol Domus nel posticipo della 34/esima giornata di Serie A. lapresse.it

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