Negli ultimi tempi, si nota un cambiamento nel modo in cui le reti televisive gestiscono la programmazione, con alcune strategie adottate per mantenere gli ascolti senza perdere pubblico. La Rai ha messo in atto una mossa particolare per evitare che un volto noto lasciasse anticipatamente il palinsesto, suscitando discussioni sulla considerazione verso gli spettatori. La competizione tra le due principali emittenti continua a influenzare le scelte e le abitudini degli italiani di fronte alla televisione.

La battaglia degli ascolti tra Rai e Mediaset continua a cambiare le abitudini televisive degli italiani, ma non sempre in meglio. Negli ultimi mesi, infatti, i palinsesti sembrano piegarsi sempre di più alle esigenze della competizione, sacrificando però il comfort del pubblico. Al centro della questione c’è anche Stefano De Martino, il cui programma trainante ha finito per allungare inevitabilmente i tempi della prima serata, con effetti a catena su tutta la programmazione. Rai, altro che inversione di marcia: le fiction inizieranno sempre più tardi!. L’idea di riportare la prima serata a orari più accessibili sembra ormai tramontata. Al contrario, Rai starebbe valutando una strategia completamente diversa: far partire le fiction sempre più tardi, intorno alle 22.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sempre meno rispetto per il pubblico: la trovata della Rai per non far chiudere prima Stefano De Martino

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