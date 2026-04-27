Se il Dirigente Scolastico non invita a fruire le ferie e il docente precario non le richiede la scuola deve pagare l’indennità sostitutiva

Un docente precario ha portato in tribunale la questione del pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie, sostenendo di averne diritto anche se non ha richiesto di fruire delle ferie e se il dirigente scolastico non le ha invitate. La questione riguarda il dovere della scuola di corrispondere questa indennità in assenza di una richiesta esplicita da parte del docente, indipendentemente dall’assenza di una richiesta formale di ferie.

Un docente precario agiva in Tribunale per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Contenziosi che oramai vedono salvo sporadici casi la soccombenza dell'Amministrazione. Il Tribunale del Lavoro rifacendosi ai precedenti illustri della Cassazione riconosce il diritto al dipendente ribadendo due concetti fondamentali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Ferie non godute, quando l’azienda deve pagare l’indennità sostitutivaLe ferie annuali retribuite non sono un semplice beneficio concesso al lavoratore, ma un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. Se la scuola è sede di seggio elettorale, il Dirigente Scolastico può imporre le ferie?Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite l’avvocato Walter Miceli, è stata affrontata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferie per motivi personali: il Dirigente scolastico non può negarle; Dirigenti scolastici tra leadership e burocrazia: l’equilibrio difficile secondo Antonello Giannelli; Contratto Dirigenti scolastici 2022-24, terzo incontro all’ARAN; WEBINAR IN PROGRAMMA IL 22 APRILE : LE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Dirigenti scolastici tra leadership e burocrazia: l’equilibrio difficile secondo Antonello GiannelliNella nuova puntata della rubrica I Protagonisti di Orizzonte Scuola, il focus si sposta su una delle figure chiave del sistema educativo italiano: il dirigente scolastico. Un ruolo che negli ultimi ... orizzontescuola.it Ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova dei docenti neoassunti: un riepilogo dei principali compiti [GUIDA]Ruolo del Dirigente Scolastico nell'anno di prova dei docenti neoassunti: dall'inserimento nella comunità educante alla valutazione finale. orizzontescuola.it Oggi, 25 aprile, davanti al Monumento ai Caduti, il nostro dirigente scolastico Cosimo Strazzeri insieme ai nostri ragazzi ha reso omaggio alla memoria e ai valori della Liberazione. Un momento di riflessione e consapevolezza, per ricordare chi ha lottato per l - facebook.com facebook