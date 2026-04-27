Scuola e disabilità | aperto il bando per trasporti e rimborsi ACI

La Provincia di Livorno ha aperto un bando destinato agli studenti con disabilità che frequentano le scuole per l'anno scolastico 2026-2027. La procedura riguarda i servizi di trasporto e i rimborsi, e le domande devono essere presentate entro una determinata scadenza. La misura è rivolta a garantire servizi specifici per gli studenti con bisogni educativi speciali.

? Cosa sapere La Provincia di Livorno apre domande per trasporti scolastici 2026-2027 per studenti con disabilità.. Le famiglie devono presentare le istanze tra il 22 aprile e il 22 maggio 2026.. La Provincia di Livorno ha ufficializzato l’apertura delle domande per il trasporto scolastico 2026-2027, offrendo agli studenti con disabilità la possibilità di richiedere un servizio con accompagnatore o un rimborso chilometrico basato sulle tariffe ACI. Siamo a metà aprile e, mentre le strade della provincia iniziano a scaldarsi, una notizia importante arriva direttamente dai tavoli della burocrazia provinciale. Non si tratta di semplici carte da compilare, ma di un diritto che tocca il cuore delle famiglie livornesi: garantire che ogni studente, nonostante le difficoltà fisiche o cognitive, possa raggiungere la propria scuola in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola e disabilità: aperto il bando per trasporti e rimborsi ACI Notizie correlate Leggi anche: Aperto il bando Dote scuola: fino a 500 euro a famiglia Leggi anche: L'Aci Pescara sostiene Anglat per l‘innovativo servizio “auto di cortesia per persone con disabilità” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri; Riforma disabilità dal 2027, sperimentazione al via: sostegno lieve ed elevato, budget di progetto. Cosa cambia per la scuola?; Trasporto scolastico e disabilità a Lucera - SuperAbile; Assunzioni dalla I fascia delle GPS Sostegno. Scuola, bullismo e disabilità. Parola ai ragazziAccorciare la distanza tra gli insegnanti e la classe per abbattere il bullismo nella scuola, in particolare quando coinvolge la disabilità: è questo il punto di vista dei ragazzi coinvolti ... disabili.com Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontriProgramma 1° incontro — martedì 27 maggio, ore 16:00-18:00 La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola ... orizzontescuola.it Buonasera a tutti sono insegnante di potenziamento alla scuola infanzia...Domando: è legale il fatto che mi cambiano continuamente e con insistenza il turno di lavoro per sostituzioni collegheDevo rinviare appuntamenti medici e impegni vari ditemi voi se vi - facebook.com facebook È stato pubblicato sulla piattaforma “Scuola Futura” l’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito (prot. n. 94703 del 23 aprile 2026) rivolto alle fondazioni ITS Academy, finalizzato a rilevare il fabbisogno di ampliamento dell’offerta formativa l… x.com