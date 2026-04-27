Scuola e benessere emotivo Marenghi | Portiamo modelli educativi innovativi a Salerno

In un momento in cui la sicurezza degli ambienti scolastici è data per scontata, si sottolinea come l’attenzione alle emozioni degli studenti rappresenti un aspetto fondamentale dell’educazione. Un esperto ha dichiarato che, oltre alla tutela fisica, è importante sviluppare modelli innovativi per favorire il benessere emotivo in ambito scolastico. La discussione si concentra su come integrare questi elementi nel sistema educativo, anche in una città come Salerno.

“Garantire scuole sicure e ben tenute è la normalità, ma oggi la vera sfida educativa parte dalla comprensione delle emozioni”. Con queste parole, Gherardo Maria Marenghi, candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Salerno per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, introduce al centro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: ASL Foggia, Una bussola per navigare tra le emozioni e le parole: incontri con le scuole; Plusdotazione, Latronico: Talento e benessere vanno di pari passo. La scuola non basti da sola; Ansia studenti: i livelli di stress odierni eguagliano quelli dei pazienti psichiatrici degli anni '50. Lo studio; Audiolibri per ragazzi, benessere e studio con l'ascolto screen free.

Benessere a scuola. Dalla conferenza zonale focus sulla vita digitaleBenessere a scuola oggi: intelligenza emotiva e vita digitale. Un dialogo possibile, è questo il titolo scelto per l’iniziativa, organizzata dalla Conferenza zonale per l’istruzione della Piana di ... lanazione.it

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COBAS SCUOLA indicono lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio con i seguenti obiettivi - facebook.com facebook

È stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che destina risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. x.com