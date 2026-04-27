scrivere pericolosamente

Esercizi di scrittura è una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente. Questo è il quarto. In quarta elementare tenevo un diario: era un quaderno con un lucchetto di latta un po’ fasullo. In quel periodo mi piaceva un bambino di nome Jacopo: nessuno lo sapeva e, a un certo punto, ho voluto metterlo per iscritto. Ricordo ancora la pagina con la frase: “Non posso negarlo, amo Jacopo”. Negare di negare significa affermare, perciò il mio era un modo un po’ macchinoso per dire che, in sostanza, amavo Jacopo. Anzi, più precisamente, che dovevo ammettere di amarlo nonostante avessi la tentazione di negarlo.🔗 Leggi su Internazionale.it

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