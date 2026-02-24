google labs rende pericolosamente facile fingere di essere un produttore musicale

Google Labs ha lanciato ProducerAI, uno strumento di creazione musicale che permette di simulare facilmente il ruolo di un produttore musicale. La causa di questa novità risiede nelle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, che rende accessibile a chiunque la creazione di brani con pochi clic. Un esempio concreto è la possibilità di generare tracce sonore prive di autentico intervento umano. Questa funzione solleva nuove preoccupazioni sulla manipolazione nel mondo della musica.

Google presenta ProducerAI all'interno di Google Labs, una piattaforma di creazione musicale alimentata dall' Intelligenza Artificiale. Grazie a descrizioni testuali, è possibile generare brani completi e persino video musicali, controllando elementi come stile, andamento e testi. Il sistema si appoggia al modello Lyria 3 di DeepMind e fornisce una marcatura digitale SynthID per distinguere le tracce generate dall'IA. produzione musicale guidata dall'ia: cosa offre producerai. ProducerAI funge da partner musicale conversazionale: si inserisce una richiesta iniziale, si raffinano gli input con istruzioni successive e si ottengono tracce complete con vocali.

