Ogni giorno, nelle pinete di Siponto, si svolgono lavori costanti grazie all’intervento del personale ARIF. Questa attività è possibile grazie a una convenzione stipulata dal Comune di Manfredonia, che permette operazioni continue per la gestione e la manutenzione delle aree naturali. Le operazioni si svolgono senza interruzioni, coinvolgendo quotidianamente gli operatori dedicati alla cura del territorio.

Nelle pinete si lavora senza sosta grazie al personale ARIF, frutto di una convenzione voluta e costruita dal Comune di Manfredonia. Un accordo concreto, non annunci: uomini, mezzi e risultati già visibili. Oggi c’è un’organizzazione vera: più squadre operative contemporaneamente, tecnologie moderne come i robot che tagliano e triturano, interventi continui e programmati. È così che vogliamo cambiare passo, è così che si restituisce dignità a un luogo troppo spesso trascurato. La convenzione triennale non si limita alla manutenzione ordinaria. Parliamo di sfalcio, potature, ma anche di scelte nette: abbattimento degli alberi pericolosi e nuova piantumazione di circa 90 nuovi alberi per ridare futuro e sicurezza alle nostre pinete.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Schiavone: “A Siponto si lavora ogni giorno”

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