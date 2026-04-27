Sardegna | ricerca è l’isola del tempo ritrovato

In un’Italia attraversata da un ritmo frenetico e da una crescente domanda di rallentare, la Sardegna si distingue come un’isola che mantiene un rapporto più equilibrato con il tempo. La sua natura e le sue tradizioni sembrano favorire un approccio diverso, meno condizionato dalla corsa quotidiana. Questo fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di variazioni culturali nel Paese, dove alcune zone sembrano più attente alle tempistiche e alle esigenze di una vita più lenta.

(Adnkronos) – In un’Italia sospesa tra il 'tutto e subito' e il bisogno crescente di dedicare il 'giusto tempo' a ciò che conta davvero, la Sardegna si distingue come un territorio che anticipa il resto del Paese nel rapporto con il tempo. I dati dell’indagine 'Gli italiani e il tempo ritrovato' condotta da AstraRicerche su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-70 anni, raccontano infatti un’isola dove il 'tempo giusto' è più spesso una realtà vissuta, e non solo un obiettivo da raggiungere. A commissionare lo studio è Ichnusa, la birra sarda che da sempre racconta un territorio...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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