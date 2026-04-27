Sardegna | 15.000€ per comprare casa nei piccoli borghi sardi

La regione Sardegna ha annunciato un investimento di 15 milioni di euro all’anno dal 2026 al 2028, destinato all’acquisto di immobili nei piccoli borghi dell’isola. Sono previsti contributi fino a 15.000 euro per chi decide di comprare casa in queste zone, con l’obiettivo di incentivare il ripopolamento e la valorizzazione dei centri storici. La misura interessa diverse località marginali e rurali, con l’intento di favorire il recupero abitativo.

? Cosa sapere La Sardegna stanzia 15 milioni annui tra il 2026 e il 2028 per i borghi.. Contributi fino a 15.000 euro per acquisto o recupero case nei comuni sotto i 5.000 abitanti.. La Giunta regionale della Sardegna ha approvato una delibera che stanzia 15 milioni di euro per ogni anno tra il 2026 e il 2028, offrendo fino a 15 mila euro a nucleo familiare per l’acquisto o il recupero della prima casa nei comuni sotto i 5 mila abitanti. Il provvedimento punta a dare ossigeno ai borghi più piccoli dell’isola, dove le strade strette e le case storiche rischiano di restare vuote. La nuova normativa ridefinisce il sistema dei finanziamenti a fondo perduto, estendendo la platea dei beneficiari per contrastare il declino demografico e favorire un abitare sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: 15.000€ per comprare casa nei piccoli borghi sardi Casa in Sardegna con 28.000 euro, Pattada (Sassari) Notizie correlate Sardegna: 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lentoUn investimento di 38 milioni di euro destinato ai Fondi per lo sviluppo e la coesione permetterà la riqualificazione di quindici borghi sardi, con... Leggi anche: Pasquetta nei piccoli borghi. Sulle orme di dame e cavalieri Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Quali sono i comuni più costosi della Sardegna dove comprare casa?; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Top 10 auto usate da comprare nel 2026; Compra una cassaforte per 15 euro, trova un lingotto d’oro che vale migliaia di euro – La scoperta choc può cambiargli la vita. Nella Sardegna rurale degli Anni 50 Lellena, bambina “selvatica”, non voluta e poco amata, cresce senza padre e ignorata dalla madre. Nessuno sembra comprenderla, qualcuno vede in lei una sinnada, una predestinata da venerare o da temere - facebook.com facebook Stop al falso Made in Italy: anche la Sardegna al Brennero per dire basta x.com