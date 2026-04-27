Sanità il modello Calabria sfida il Governo | salvo i medici

Un rappresentante dei medici territoriali della regione Calabria ha espresso opposizione alla recente riforma nazionale della sanità, in particolare al modello adottato dalla regione. Secondo lui, la riforma non tiene conto delle specificità locali e rischia di compromettere l’assistenza medica sul territorio. La questione ha attirato l’attenzione di operatori e istituzioni, mentre si continua a discutere delle modalità di applicazione e delle possibili modifiche.

? Cosa sapere Rosalbino Cerra della Fimmg contesta la riforma nazionale della medicina territoriale in Calabria.. Il modello regionale DCA 5825 propone le Case di Comunità contro il regime di turno.. Rosalbino Cerra della Fimmg denuncia il rischio di un declino per la sanità pubblica in Calabria, sostenendo che il modello regionale delle Case di Comunità possa servire da guida per l’intero Paese contro le riforme nazionali. Mentre nei corridoi dei palazzi romani si discute di cambiamenti strutturali, in una regione come la Calabria, dove la geografia impone sfide costanti per raggiungere ogni cittadino, si sta delineando un percorso diverso....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, il modello Calabria sfida il Governo: salvo i medici Notizie correlate Sanità in Calabria: il PD accusa Occhiuto di un patto col GovernoIl Partito Democratico di Reggio Calabria ha lanciato un attacco durissimo contro la gestione della sanità calabrese, accusando il presidente... Sanità militare: il piano del Governo scatena la rivolta dei mediciIl governo ha approvato la riforma che darà vita al Corpo unico della Sanità militare (CUSM) con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanità territoriale, dalla Calabria un modello per le Case di Comunità: No alla riforma che cancella il medico di famiglia; Adi, la Calabria raggiunge e supera il target PNRR; Sanità in Calabria, Brutto (FdI): Case della Comunità subito operative con i medici di base; Sanità, il no della Calabria alla riforma che cancella la libera scelta del medico. Sanità in Calabria, Tridico: il modello Occhiuto è un castello di cartaEsiste una Calabria reale, quella dei cittadini che rinunciano alle cure, e una Calabria farlocca, sapientemente costruita nei laboratori della propaganda regionale. Oggi, i documenti ufficiali squ ... strettoweb.com Sanità, Tridico attacca: ‘Il modello Occhiuto è un castello di carta’La rinuncia alle case della salute di San Marco Argentano e Cariati sono il simbolo del fallimento della Calabria farlocca la nota del ... citynow.it SANITÀ CALABRIA, CARRIERA LAMPO E CONTI PUBBLICI SOTTO ESAME Dall’analisi dell’ex direttore Vincenzo Cesareo emergono numeri e dubbi su una progressione che chiama in causa la Corte dei Conti https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/sa - facebook.com facebook “Una sanità uguale per tutti”: parla Rosy Bindi Al cinema Ariston il confronto sul diritto alla salute e sul sottofinanziamento della sanità con l’ex ministra e lo psichiatra Peppe Dell’Acqua x.com