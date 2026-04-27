Salvezza allo sprint La Correggese fa pari Decisivi gli ultimi 90’

Nel finale di partita, la squadra ospite ha raggiunto il pareggio grazie a un gol negli ultimi 90 minuti, lasciando la sfida con un risultato di 0-0. La formazione in campo ha adottato un modulo 4-3-3, con Maianti tra i pali e difensori come Arpini, Abba e Maccherini Tonini. In mediana si sono alternati Camilleri, Niculae e Tomella, mentre in attacco sono scesi in campo Recino, Fenotti e Pavesi.

CREMA 0 CORREGGESE 0 CREMA (4-3-3): Maianti; Arpini, Abba (33’ st Vailati), Erman (22’ st Latini), Maccherini Tonini; Camilleri (47’ st Nicolini), Niculae, Tomella; Recino, Fenotti, Pavesi. A disp. Ferrara, Vailati, Gramignoli, Mozzanica, Cerrato, Bertazzoni, Varisco. All.: Piccolo. CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Ghizzardi, Marino, Giorgini, Ferraresi; Manuzzi, Motti (24’ st Saccà), Galli (47’ st Squarzoni); Formato (29’ st Barbuti), Siligardi, Taparelli. A disp: Mantini, Carini, Ben Driss, Berni, Tourè, Toccaceli All.: Marchini. Arbitro: Framba di Torino (Carraretto di Treviso e Stotani di Viterbo. Note: ammonito Abba. Buono o non buono? La Correggese prende un punto a Crema, ma la classifica è ancora precaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvezza allo sprint. La Correggese fa pari. Decisivi gli ultimi 90’ Notizie correlate Inzaghi ci è ricascato, l’Al Hilal pensa all’esonero: decisivi gli ultimi risultatidi Redazione Inter News 24Inzaghi sta seriamente rischiando di buttare una stagione e il club arabo sta valutando l’esonero del tecnico piacentino... Serie D. Narduzzo fa gli straordinari, ma non basta. La Pro Palazzolo punisce la Correggese nel finalePRO PALAZZOLO 2 CORREGGESE 0 PRO PALAZZOLO: Piombino, Cerri, Allievi, Palazzi, Verzeletti (29’ st Pelamatti), Mattioli, Cristini (11’ pt Uberti),... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'incornata allo scadere certifica la salvezza del Brescia! Festa rimandata per il Como; Serie A Silver: Innotech Serra ultimo sprint per la salvezza; Calcio Padova: 1-0 con la Reggiana, salvezza piu’ vicina; Treviso batte Udine (92-82) e vede la salvezza. Nicola cerca l'ennesimo miracolo. Ternana Women in amichevole a Narni con l'Arezzo per preparare lo sprint salvezzaSi chiude con l’amichevole contro l’Arezzo la seconda settimana senza impegni ufficiali per la Ternana Women. Il test match contro le toscane è in programma oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio Mo ... sporterni.it Tropical, parte lo sprint salvezza. Sfida chiave oggi in LombardiaCon una gara in meno giocata sin qui rispetto alle dirette concorrenti, il Tropical Coriano prova a dare il via allo sprint di fine stagione. Sul campo del Sangiuliano City la squadra di mister ... ilrestodelcarlino.it Grifo, dopo la salvezza parla Tozzuolo "Spero di restare, emozione grande giocare a Perugia" Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook Basket, B femminile: Pontevico si assicura la salvezza x.com