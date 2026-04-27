L’Inter ha annunciato l’annullamento della finale di Coppa Italia a causa di problemi legati a un infortunio di uno dei suoi giocatori chiave. La squadra si trova così a dover fare i conti con questa assenza in un momento cruciale della stagione, mentre il campionato è ancora in corso e la partita decisiva si avvicina. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società in una nota.

L’Inter deve affrontare un nuovo problema proprio nel momento più delicato dell’anno. Con il campionato ancora aperto e la finale di Coppa Italia ormai vicina, i nerazzurri perdono temporaneamente uno degli uomini più importanti della rosa. La notizia riguarda Hakan Calhanoglu, punto di riferimento del centrocampo interista e giocatore chiave negli equilibri tattici della squadra. Il regista turco si è fermato per un infortunio muscolare che costringe ora lo staff medico e tecnico a rivalutare piani, rotazioni e tempi di recupero. Un’assenza che pesa non solo per qualità tecnica, ma anche per leadership, gestione del possesso e capacità di incidere nei momenti chiave delle partite più tese.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Salta la finale di Coppa Italia”. Allarme Inter, la notizia è appena arrivata

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