Cugine 15enni scomparse da ieri in Italia la notizia è appena arrivata

Due cugine quindicenni di Melito di Napoli sono scomparse ieri, probabilmente attratte da un messaggio ricevuto sui social. La loro assenza aveva preoccupato amici e familiari, che avevano subito avviato le ricerche. La polizia ha rintracciato le ragazze questa mattina in un parco vicino casa, dove si erano rifugiate dopo aver deciso di allontanarsi. La vicenda si è risolta senza incidenti, ma resta un campanello d’allarme per la sicurezza dei ragazzi.

La vicenda della scomparsa delle due cugine quindicenni di Melito di Napoli si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi, portando un enorme sospiro di sollievo non solo alle famiglie coinvolte ma a tutta la comunità locale che aveva seguito con apprensione l'evolversi dei fatti. Le tracce delle due giovani si erano perse nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, quando erano state avvistate per l'ultima volta in una zona centrale della cittadina a nord di Napoli. Da quel momento era iniziato un incubo durato ore, fatto di incertezza e ricerche frenetiche, che si è risolto soltanto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, con il loro ritrovamento nella città di Roma.