Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, si è lasciato andare a parole toccanti durante l’ultima puntata di **Domenica In**, intervistato da Mara Venier. Ha parlato dell’amore per i genitori, definendolo eterno, e ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua vita e carriera. La sua partecipazione ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, che ha apprezzato la sincerità e l’emozione trasmesse.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sal Da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo, ha recentemente condiviso aneddoti commoventi sulla sua vita e carriera durante l’ultima puntata di **Domenica In**, intervistato da Mara Venier. La sua partecipazione al programma ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le sue canzoni, ma anche per le emozioni profonde che ha trasmesso. Nel suo intervento, Sal Da Vinci ha espresso la sua felicità nell’aver raggiunto il cuore di tante persone. “Essere circondato da persone felici è una bella soddisfazione, che va oltre la pressione degli impegni”, ha affermato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Salo Da Vinci emozionato: “L’amore per la mamma e il papà è eterno”.

Sal Da Vinci al fianco della famiglia di Domenico, morto per un trapianto

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