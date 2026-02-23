Da eterno dongiovanni a marito devoto e papà | ecco come è nata ed è sbocciata la storia d' amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Carlo Conti ha incontrato Francesca Vaccaro durante una festa di amici, spinto dalla voglia di cambiare vita dopo anni di relazioni sbagliate. La loro storia è iniziata quando hanno condiviso una cena semplice e spontanea, che ha fatto scattare una connessione immediata. Conti, noto per il suo passato da donnaiolo, ha deciso di impegnarsi seriamente, trasformando il suo modo di vivere. La loro unione ha portato stabilità e serenità alla sua quotidianità.

C’è stato un tempo in cui Carlo Conti si definiva un «ragazzaccio», uno che faceva «come lo yo-yo, andavo e tornavo». Un eterno single per vocazione, convinto che il matrimonio non facesse per lui. Poi è arrivata Francesca Vaccaro e tutto è cambiato. O meglio: tutto è cambiato quando lui ha deciso di cambiare davvero. Perché tra l’incontro e il lieto fine c’è stato un percorso tortuoso, fatto di tira e molla, di fughe e ritorni, di una donna che aspettava e di un uomo che doveva maturare. Oggi, a 64 anni e in procinto di condurre il suo quinto Sanremo (lui dice sarà l’ultimo da direttore artistico, ma non è detta l’ultima parola), Carlo non ha dubbi: «Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi». 🔗 Leggi su Amica.it

Carlo Conti, marito romantico: "Il mio gesto quotidiano per Francesca". Ma l'inizio del loro amore è stato turbolentoCarlo Conti si mostra molto diverso da come appare in televisione.

