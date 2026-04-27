Francesco Monte ha comunicato di aver avviato procedure legali e che i suoi avvocati sono al lavoro. La sua risposta arriva dopo le accuse rivolte da Salemi e Rodriguez, alle quali Monte ha promesso di rispondere pubblicamente in futuro, affermando che parlerà di quello che ha subito. La vicenda riguarda dichiarazioni e accuse che hanno coinvolto il cantante, con un possibile sviluppo legale in vista.

"Francesco Monte si sta muovendo per vie legali. Sì, i suoi legali sono al lavoro" rivela Gabriele Parpiglia sulla vicenda delle frecciatine di Salemi e Rodriguez contro Francesco Monte Un ex in comune e una serie di frecciatine.Salemi e Rodriguezdurante il podcast “Non lo faccio per la moda” condotto dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli,hanno parlato di Francesco Monte.In passato entrambe hanno avuto una relazione con l’ex volto diUomini e Donnee oggi ne discutono insieme pur non facendone espresso riferimento.“Io dimentico di esserci stata insieme” ha detto Cecilia Rodriguez e poi Giulia Salemi ha rincarato con ironia.Alle affermazioni delle due Monte ha poi risposto sui social sbottando.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salemi e Rodriguez contro Francesco Monte, la risposta di lui: “Presto parlerò di quello che ho subito”

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