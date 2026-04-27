Sagre in Umbria lettera al Ministro dell' economia per salvaguardare le manifestazioni popolari

Lo scorso 15 aprile, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una mozione relativa alla tutela degli enti del terzo settore presenti sul territorio, con un focus sulle associazioni di promozione sociale e sulle organizzazioni che gestiscono manifestazioni popolari. In risposta, è stata inviata una lettera al Ministro dell’economia per chiedere interventi volti a salvaguardare le sagre e le attività tradizionali che caratterizzano le comunità locali.