Sagre in Umbria lettera al Ministro dell' economia per salvaguardare le manifestazioni popolari
Lo scorso 15 aprile, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una mozione relativa alla tutela degli enti del terzo settore presenti sul territorio, con un focus sulle associazioni di promozione sociale e sulle organizzazioni che gestiscono manifestazioni popolari. In risposta, è stata inviata una lettera al Ministro dell’economia per chiedere interventi volti a salvaguardare le sagre e le attività tradizionali che caratterizzano le comunità locali.
Lo scorso 15 aprile l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la mozione sulle "Iniziative a tutela degli enti del terzo settore operanti nei territori umbri, con particolare riferimento alle associazioni di promozione sociale e alle realtà organizzatrici di manifestazioni identitarie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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