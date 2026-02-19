Case popolari l' Umbria cambia rotta | via il requisito della residenza pluriennale e dell' incensuratezza

L'Umbria ha deciso di cambiare le regole per le case popolari, eliminando il requisito della residenza pluriennale e dell'incensuratezza. La scelta nasce dalla necessità di rendere più accessibili le abitazioni a chi vive da tempo nella regione ma non aveva tutti i requisiti richiesti finora. La riforma approvata dall’assemblea legislativa permette a più famiglie di candidarsi, anche se non hanno una lunga presenza sul territorio o precedenti penali. La decisione mira a favorire una distribuzione più equa degli alloggi pubblici.

Prevista la riserva per persone con disabilità e per donne vittime di violenza domestica. Respinte le mozioni dell'opposizione sulle norme anti occupazione L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una riforma storica dell'edilizia residenziale sociale. Con 12 voti favorevoli della maggioranza (Pd, Avs, M5S, Ud-Pp) e 6 contrari delle opposizioni (FdI, Lega, FI), Palazzo Cesaroni ha dato il via libera alle modifiche alla legge regionale tramite un intervento normativo che ridisegna i criteri di accesso alle case popolari, eliminando due storici requisiti: il periodo minimo di residenza in Umbria e l'incensuratezza per l'intero nucleo familiare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Badanti, nel bonus cambia il requisito sulla residenzaDa oggi il bonus per le badanti cambia.

Case popolari, Fiazza: "Cancellare la residenza storica è una scelta ideologica"Fiazza critica la decisione di alcuni Comuni di eliminare la residenza storica, definendola una scelta ideologica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.