Russia nevicata da record su Mosca a fine aprile | traffico in tilt e alberi caduti

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nevicata eccezionale ha colpito Mosca nella notte di lunedì, portando accumuli significativi di neve a fine aprile. La neve ha provocato la caduta di alcuni alberi lungo le strade e ha causato rallentamenti e blocchi nel traffico cittadino. Il fenomeno ha creato disagi alla circolazione e ha richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità locali. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni materiali è stato diffuso.

Una forte nevicata si è abbattuta su Mosca nella notte di lunedì causando la caduta di alberi e disagi al traffico. Diversi treni e più di 50 voli hanno subito ritardi. La neve a fine aprile non è una novità per la Russia ma la quantità è stata da record. Il manto bianco ha raggiunto i 12 centimetri, dato mai raggiunto nella metropoli in questo periodo. Il maltempo è stato causato da un profondo ciclone baltico, il cui centro si è spostato a nord della parte europea della Russia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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