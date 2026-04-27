? Cosa sapere Rotonda ospita l'iniziativa Orti, Viaggi e Tradizioni tra il Cineteatro Selene e il MUGEPA.. Il progetto Sentieri del Benessere collega Rotonda, Nova Siri e Latronico tramite la cultura.. Il fine settimana scorso a Rotonda, tra le mura del Cineteatro Selene e le sale del Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MUGEPA), la comunità ha celebrato l’unione tra memoria gastronomica e impegno sociale attraverso l’iniziativa denominata Orti, Viaggi e Tradizioni. Il progetto, che rientra nel più ampio programma Sentieri del Benessere, ha attirato un flusso costante di visitatori e residenti, trasformando il racconto del cibo in un momento di aggregazione collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rotonda: il gusto della tradizione unisce cultura e comunità

Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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