Rotellistica categoria ’giovani promesse’ Un ottimo secondo posto per Agnese Biagi al trofeo regionale
Podi anche nella specialità "solo dance", per la Rotellistica Apuana che a Calenzano, nel fiorentino, ha partecipato al campionato interregionale di Toscana-Umbria-Liguria della federazione Skate Italia, categoria senior. Sesto posto per Laura Giorgi (classe 2002) e ottavo per Virginia Carluccio (classe 1997). Per la Rotellistica buoni piazzamenti anche nel trofeo regionale di federazione della categoria giovani promesse, disputato sulla pista di Pistoia. Secondo posto per Agnese Biagi (classe 2013), 11esima Alice Caramatti (classe 2013), 13esima Livia Bogazzi (classe 2013), decima Margherita Bigi (classe 2012), seconda Viola Giudetti (classe 2009), quarta Giulia Caramatti (classe 2009), quinta Anita Galeotti (classe 2008), quarta Alessia Giudetti (classe 2007).🔗 Leggi su Lanazione.it
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