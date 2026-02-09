Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe | premiate le giovani promesse lecchesi

Da leccotoday.it

Cremeno festeggia un doppio podio ai concorsi regionali sulle foibe. Gli studenti lecchesi si sono distinti, portando a casa premi importanti. I giovani promesse della zona hanno dimostrato impegno e capacità, ottenendo riconoscimenti per il loro lavoro sulla memoria storica.

Successo per gli studenti lecchesi al concorso regionale dedicato alla memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La classe 1C dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno ha conquistato ben due riconoscimenti nella cerimonia di premiazione che si è svolta questa mattina.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe: premiate le giovani promesse lecchesiGli studenti dell'Istituto San Giovanni Bosco conquistano il secondo e terzo posto al concorso Giorno del Ricordo promosso dal Consiglio regionale della Lombardia ... leccotoday.it

