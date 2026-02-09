Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe | premiate le giovani promesse lecchesi

Cremeno festeggia un doppio podio ai concorsi regionali sulle foibe. Gli studenti lecchesi si sono distinti, portando a casa premi importanti. I giovani promesse della zona hanno dimostrato impegno e capacità, ottenendo riconoscimenti per il loro lavoro sulla memoria storica.

Successo per gli studenti lecchesi al concorso regionale dedicato alla memoria delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La classe 1C dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno ha conquistato ben due riconoscimenti nella cerimonia di premiazione che si è svolta questa mattina.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Cremeno Foibe Amy Hunt e le giovani promesse dell'atletica: l'incontro al Colbachini Hockey Indoor. A Bondeno le giovani promesse. Tappa promozionale al PalaBonini Domenica scorsa, al PalaBonini di Bondeno, si è svolta la tappa promozionale del circuito del nord est di hockey indoor. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cremeno Foibe Doppio podio per Cremeno al concorso regionale sulle foibe: premiate le giovani promesse lecchesiGli studenti dell'Istituto San Giovanni Bosco conquistano il secondo e terzo posto al concorso Giorno del Ricordo promosso dal Consiglio regionale della Lombardia ... leccotoday.it Karate, doppio podio europeo per Vincenzo Pappalardo a Limassol Limassol (Cipro) si tinge d’azzurro grazie a Vincenzo Pappalardo. Ai Campionati Europei Giovanili EKF, andati in scena in questi giorni nella città cipriota, il karateka italiano ha conquistato d facebook Altro doppio podio azzurro ad Umhausen!! Dopo aver vinto la gara di sabato, Paur/Hofer si sono ripetuti anche nell’odierno eliminator. Leggi le news: tinyurl.com/2rakex3p #wearefisi #fisinews #slittinopistanaturale x.com

