Roscioli nella classifica dei migliori ristoranti del mondo | ottavo posto per la Salumeria con Cucina di Roma
Food & Wine ha reso nota la classifica dei migliori ristoranti a livello mondiale, con Ikoyi di Londra al primo posto. Nella lista troviamo anche il ristorante romano Roscioli, che si piazza all’ottavo posto. La classifica include vari locali provenienti da diversi paesi, con una particolare attenzione alle eccellenze gastronomiche. La Salumeria con Cucina di Roma rappresenta l’Italia tra le prime posizioni della graduatoria.
Food & Wine ha pubblicato la lista dei migliori ristoranti del mondo. Al primo posto Ikoyi di Londra, all'ottavo il romano Roscioli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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