Roberta Valente trionfa in TV | 3 milioni di spettatori per Rai1

Il 26 aprile, una fiction trasmessa su Rai1 ha raggiunto un pubblico di circa 3,1 milioni di spettatori. Tra i protagonisti dello spettacolo si trova Roberta Valente, che ha ottenuto un riscontro significativo di ascolti. La trasmissione ha riscosso una buona accoglienza di pubblico, posizionandosi tra i programmi più visti della serata. I dati di ascolto sono stati rilevati dall'azienda di rilevamento televisivo.

? Cosa sapere Roberta Valente ottiene 3,1 milioni di spettatori con la fiction su Rai1 il 26 aprile.. Il successo della produzione segna un distacco netto dai canali Canale5 e Italia1.. Roberta Valente conquista 3.136.000 spettatori con la sua interpretazione in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, dominando la serata televisiva di domenica 26 aprile 2026 su Rai1 con un tasso di share del 20,7%. Il successo della produzione Rai1 ha delineato un di ascolti molto frammentato per l’intera rete nazionale, segnando un distacco netto tra i vari canali. Mentre il racconto della professione legale in ambito sorrentino attirava l’attenzione di oltre tre milioni di persone, le altre proposte in palinsella faticavano a trovare una stabilità simile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roberta Valente trionfa in TV: 3 milioni di spettatori per Rai1 Notizie correlate Italia-Bosnia: Rai1 trionfa con 12 milioni di spettatoriLa serata del 31 marzo 2026 ha Rai1 dominare il palinsesto nazionale con la partita di calcio tra Italia e Bosnia, valida per le qualificazioni ai... Ascolti tv, ‘La Buona Stella’ su Rai1 vince con 2,7 milioni di spettatori(Adnkronos) – La fiction 'La Buona Stella', in onda ieri su Rai1, supera 'I Cesaroni – Il Ritorno' e si aggiudica la prima serata con 2. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente –Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti tv ieri 19 aprile, chi ha vinto tra 'Roberta Valente' e 'Racconto di una Notte'; Roberta Valente – Notaio in Sorrento: riassunto dettagliato seconda puntata e anticipazioni terza puntata; Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata. Come finisce Roberta Valente Notaio in Sorrento anticipazioni ultima puntata 3 maggio 2026| Fine con Stefano?Come finisce Roberta Valente Notaio in Sorrento, anticipazioni ultima puntata - 3 maggio 2026 - della serie tv di Rai1. ilsussidiario.net Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince ancora la sfida AuditelLa prima serata televisiva di ieri ha visto sfidarsi la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento giunta su Rai1 alla terza puntata, e Racconto di una notte su Canale 5. E ad aggiudicarsi il prem ... sorrentopress.it Tre puntate, tre domeniche sopra il 20% di share. Non è un caso, non è un colpo di fortuna: Roberta Valente Notaio in Sorrento funziona, e la Rai lo sa benissimo. Il merito principale va cercato nel cuore della serie: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. Entrambi - facebook.com facebook Terzo appuntamento su Rai 1 con la serie “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”. Le anticipazioni x.com