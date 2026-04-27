Da alcuni giorni si susseguono dichiarazioni di ex partner di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, che hanno rilasciato alcune rivelazioni intime. La discussione si è intensificata con le risposte dell’ex tronista, mentre nelle ultime ore è intervenuta anche la sua attuale compagna, Isabella De Candia. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media e ha generato numerosi commenti sui social network.

La polemica che da qualche giorno coinvolge Francesco Monte continua ad allargarsi e, dopo le dichiarazioni delle sue ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi e la dura replica dell’ex tronista, nelle ultime ore è arrivato anche l’intervento della sua attuale compagna, Isabella De Candia. La modella ha deciso di esporsi pubblicamente per difendere il fidanzato e, con parole di fuoco, ha messo al loro posto Rodriguez e Salemi. Tutto nasce da una conversazione tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi nel podcast di quest’ultima, Non lo faccio per moda, in cui le due hanno parlato delle loro relazioni passate, facendo riferimento anche a un ex in comune, Francesco Monte, appunto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rivelazioni intime su Francesco Monte: le sue ex Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi scatenano la polemica, e la sua compagna interviene

Guerra totale tra Francesco Monte e le sue ex: volano stracci!shorts

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Isabella De Candia, compagna di Francesco Monte, replica al discutibile scambio tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi E lo fa con un duro sfogo - facebook.com facebook