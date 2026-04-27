Ritratti nell’orto – Incontro di illustrazione scientifico botanica con Silvana Rava
A maggio tornano gli appuntamenti con l’illustrazione scientifico botanica presso il Museo Botanico dell’Università di Pisa "Ritratti nell’Orto – Incontro di illustrazione scientifico botanica con Silvana Rava". Lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026, ore 9:30 – 17:00Museo Botanico, via Roma 56 via.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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