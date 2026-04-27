Rissa con lancio di bottiglie nel cuore della notte | un ragazzo chiede aiuto

Nella notte a Monza, nella zona di via Bergamo, si è verificata una rissa tra alcuni giovani, durante la quale sono state lanciate bottiglie. La scena si è svolta nel cuore della movida, con urla e rumori forti fino a tarda ora. Un ragazzo coinvolto ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per calmare la situazione. Non sono stati segnalati feriti gravi.

Ancora una rissa nella via della movida. Ancora urla e schiamazzi nel cuore della notte a Monza nella zona di via Bergamo. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday è un residente della zona allarmato da quelle grida che aveva udito alle 4 del mattino di domenica 26 aprile.Le grida nel cuore.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie: scoppia la rissa tra gli esercenti; Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie; Locale in via Palazzo, c'è anche la sospensione della questura; Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezza. Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezzaLa richiesta a questura e Comune: Chi si rende responsabile di episodi violenti sia sanzionato. Se necessario arrivare alla sospensione delle licenze. lanazione.it Monte Urano, rissa in centro tra gruppi rivali: divelta e lanciata una panchinaMONTE URANO - Resa dei conti tra due famiglie, scoppia la rissa: momenti di tensione nel centro storico che hanno richiamato l’attenzione di passanti e residenti. È successo ... corriereadriatico.it Rissa a piazza Maria Grazia Barone, ferita una donna condotta in ospedale Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso a seguito di una violenta rissa scoppiata questa sera, lunedì 27 aprile, intorno alle 20.30, in piazza M - facebook.com facebook Risveglio con rissa in piazza Addis Abeba, ferito alla testa un uomo ift.tt/4sPm9NO x.com