Risparmi di carburante grazie ai decolli con l’Ai

Un'azienda di trasporti ha annunciato che, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, sarà possibile ottimizzare i decolli degli aerei. Questa tecnologia permette di adattare meglio il profilo di decollo alle condizioni di volo, con l'obiettivo di ridurre il consumo di carburante. La modifica entrerà in vigore con la prossima fase di implementazione e riguarda specifici modelli di aeromobili.

L‘OTTIMIZZAZIONE del profilo di decollo basata sull‘ intelligenza artificiale permetterà a Ita Airways di ridurre il consumo di carburante. La compagnia ha già ottenuto riduzioni significative ed è sulla buona strada per conseguire oltre 7.100 tonnellate di risparmio di carburante e più di 22.100 tonnellate di CO2 tra il 2025 e il 2026. "Siamo consapevoli che le tecnologie innovative saranno la chiave per realizzare la nostra strategia di crescita e sostenibilità di lungo periodo", spiega Francesco Presicce, chief Innovation and strategic projectsvision di Ita Airways. "Dati e intelligenza artificiale – precisa – ci consentono di ottenere risparmi significativi di carburante e riduzioni delle emissioni senza compromettere efficienza o sicurezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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