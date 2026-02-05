Ghiaccio sulle piste Caos all’aeroporto stop ai decolli per il freddo estremo | disagi a catena

Questa mattina l’aeroporto si è svegliato sotto un manto di ghiaccio, costringendo le autorità a fermare tutti i decolli. Le temperature estreme hanno creato una vera e propria barriera sulla pista, causando disagi e ritardi a catena. Molti passeggeri si sono trovati in fila, aspettando che le operazioni riprendano, mentre le forze dell’ordine devono ancora liberare le aree di decollo dal ghiaccio. La situazione resta critica, e le previsioni indicano che il problema persisterà almeno fino a domani.

L'alba si è alzata su una distesa immobile, dove il respiro si trasforma immediatamente in nuvole di vapore e ogni superficie metallica è stata sigillata da una corazza trasparente e durissima. Il silenzio è quasi assoluto, interrotto solo dal sibilo del vento che soffia tra le strutture d'acciaio, mentre centinaia di viaggiatori osservano impotenti oltre le vetrate, pronti a partire ma bloccati da una natura che ha deciso di fermare ogni movimento meccanico. Le macchine, giganti della tecnologia moderna, appaiono come sculture di cristallo sotto un cielo plumbeo, incapaci di vincere l'attrito mancante su un suolo trasformato in una lastra di specchio dove l'equilibrio è un concetto dimenticato.

