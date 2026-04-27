Rischio di forti temporali scatta l' allerta gialla anche in Brianza

Un allerta gialla è stata emessa in Brianza a causa del possibile arrivo di forti temporali. Il centro di monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha comunicato che l’avviso di criticità sarà in vigore dalla mezzanotte di martedì 28 aprile. La segnalazione riguarda il rischio di temporali intensi che potrebbero verificarsi nella zona nelle prossime ore.

Allerta gialla per il rischio di forti temporali anche in Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido a partire dalla mezzanotte di martedì 28 aprile. L'allerta, in codice giallo, interesserà anche i comuni della.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo, scatta l'allerta a Milano: forti temporali in arrivo, ecco il piano d'emergenza; Rischio di forti temporali, scatta l'allerta gialla anche in Brianza; Temporali sul Lago di Como: scatta l’allerta gialla, rischio fenomeni anche intensi; Forti temporali, raffiche di vento e incubo grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quando. A Milano è previsto un forte temporale (e non è escluso che grandini)La protezione civile della Regione Lombardia ha diramato una allerta meteo per temporali forti a partire da mezzanotte. I dettagli ... milanotoday.it Rischio di forti temporali, scatta l'allerta gialla anche in BrianzaAllerta gialla per il rischio di forti temporali anche in Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido a partire dalla mezzan ... monzatoday.it I tatuaggi non aumentano il rischio di melanoma, ma possono ostacolarne la diagnosi precoce. La presenza di inchiostro, soprattutto scuro, può mascherare nei e lesioni cutanee, ritardando una diagnosi tempestiva. Per questo è importante: non tatuare mai - facebook.com facebook "E venne un momento in cui il rischio di rimanere chiusi in un bocciolo era più doloroso del rischio di sbocciare." - Anaïs Nin Buon fine settimana da #Unicam! #17aprile2026 x.com