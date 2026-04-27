Rischio di forti temporali scatta l' allerta gialla anche in Brianza

Da monzatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allerta gialla è stata emessa in Brianza a causa del possibile arrivo di forti temporali. Il centro di monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha comunicato che l’avviso di criticità sarà in vigore dalla mezzanotte di martedì 28 aprile. La segnalazione riguarda il rischio di temporali intensi che potrebbero verificarsi nella zona nelle prossime ore.

Allerta gialla per il rischio di forti temporali anche in Brianza. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità valido a partire dalla mezzanotte di martedì 28 aprile. L'allerta, in codice giallo, interesserà anche i comuni della.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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