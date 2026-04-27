Nel fine settimana, è emerso che il Napoli ha mostrato un interesse concreto per Richard Rios, centrocampista colombiano attualmente in forza al Palmeiras. Un osservatore della squadra partenopea era presente allo stadio Da Luz di Lisbona, dove ha seguito l'incontro tra Benfica e Palmeiras. La presenza all’interno dell’impianto sportivo conferma l’attenzione del club italiano verso il giocatore, senza ancora però annunciare ufficialmente trattative o accordi.

Richard Rios continua a essere nel mirino del Napoli: un osservatore azzurro era presente allo stadio Da Luz di Lisbona per seguire il centrocampista colombiano del Palmeiras durante la partita del Benfica. Rios e il Napoli: la terza missione di scouting. La dirigenza partenopea ha inviato per la terza volta un proprio emissario in Portogallo per visionare da vicino le prestazioni del giocatore. Non si tratta di una casualità, ma di un interesse concreto e progressivo verso il profilo del classe 2001. Gli azzurri stanno lavorando sotto traccia su un obiettivo che rappresenta una priorità per il centrocampo della prossima stagione. Al momento nessuna trattativa ufficiale è stata avviata, ma la ripetizione degli scout segnala che De Laurentiis sta costruendo una strategia di mercato ben definita.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rios al Napoli, si fa sul serio: la grossa novità arrivata nel weekend

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