Rincorre una prostituta la rapina e l' accoltella | arrestato un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo aver inseguito, aggredito e ferito con un coltello una donna che lavorava come prostituta. Secondo le ricostruzioni, l’uomo le avrebbe anche preso alcuni effetti personali prima di darsi alla fuga. La donna è stata trovata sanguinante e portata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine hanno fermato il sospetto poco dopo l’accaduto.

Aveva rincorso, picchiato, accoltellato e derubato una prostituta lasciandola ferita in mezzo alla strada. Poi si era allontanato insieme a un amico. Dopo oltre un anno per il presunto colpevole sono scattate le manette.Le accuse Nella giornata del 22 aprile la squadra mobile della polizia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato un ragazzo di 21 anniUn 21 enne ha accoltellato durante la notte, intorno alle 4 del mattino, la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni, nell’abitazione di...