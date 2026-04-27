Rimborsi Netflix è partita la class action contro la piattaforma | Non vogliono restituire gli aumenti

Una nuova azione collettiva è stata avviata contro Netflix dopo che la piattaforma ha rifiutato di effettuare rimborsi agli utenti riguardo agli aumenti degli abbonamenti considerati illegittimi. Il Movimento Consumatori ha annunciato che questa causa mira a ottenere un risarcimento per chi ha subito i aumenti senza ricevere restituzioni. La disputa riguarda le politiche di rimborso e la legittimità degli aumenti applicati.

Dopo il rifiuto di Netflix di procedere ai rimborsi per gli aumenti degli abbonamenti dichiarati illegittimi, il Movimento Consumatori ha annunciato una nuova class action contro la piattaforma per obbligarla a risarcire gli utenti. Nella mail inviata a tutti i firmatari dell'iniziativa, l'associazione ha anche accusato Netflix di un'ulteriore modifica illegale del contratto a danno dei clienti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La carica dei 25mila contro Netflix dopo la sentenza sugli aumenti: «Restituiscano i soldi o faremo class action»Sono decine di migliaia gli utenti di Netflix che si sono già rivolti al Movimento Consumatori per capire in che cosa si tradurrà esattamente la... Netflix annuncia il ricorso sui rimborsi: come aderire alla class action se la società decide di non pagareMentre Netflix ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza del Tribunale di Roma, l'associazione Movimento Consumatori ha avviato la raccolta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Netflix condannata in Italia: rimborsi fino a 500 euro per abbonati vittime di aumenti ingiustificati; Abbonamenti Netflix, possibile rimborso per gli utenti. A chi rivolgersi a Cesena; Netflix taglia le stime e lascia il presidente. Il titolo perde il 10%; Netflix: risultati trimestre deludono. Il co-fondatore esce di scena. Abbiamo aderito all’iniziativa per chiedere i rimborsi a Netflix. Ecco com’è andata, per oraSi è parlato molto della sentenza del tribunale di Roma che apre alla possibilità di ottenere rimborsi per gli aumenti imposti da Netflix negli anni. Ma nella pratica come funziona? Abbiamo fatto un t ... wired.it Netflix, aumenti illegittimi: possibile rimborso fino a 500 euro per gli utentiUna sentenza del Tribunale di Roma riaccende il dibattito sugli aumenti degli abbonamenti alle piattaforme di streaming. Al centro del caso c’è Netflix, per la quale i giudici hanno ritenuto illegitti ... la7.it Netflix: aumenti illegittimi Arrivano i rimborsi Il Tribunale di Roma boccia gli aumenti unilaterali dal 2017 al 2024. Possibili rimborsi: fino a 500€ (Premium) fino a 250€ (Standard) Controlla il tuo abbonamento: potresti aver pagato più del dovuto. - facebook.com facebook Si è parlato molto della sentenza del tribunale di Roma che apre alla possibilità di ottenere rimborsi per gli aumenti imposti da Netflix negli anni. Ma nella pratica come funziona Abbiamo fatto un test e abbiamo contattato il Movimento Consumatori x.com