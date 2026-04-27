Riforma Schillaci | l’allarme dell’Emilia-Romagna sul rischio crisi

Il governatore dell’Emilia-Romagna ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma Schillaci sulla medicina generale. In particolare, ha contestato alcune decisioni prese a Bologna, sostenendo che possano mettere a rischio l’organizzazione dei servizi sanitari nella regione. La questione riguarda i cambiamenti introdotti dalla riforma e il loro impatto sulla funzionalità del sistema sanitario locale. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla riorganizzazione della medicina territoriale.

? Cosa sapere Il governatore De Pascale contesta a Bologna la riforma Schillaci sulla medicina generale.. L'assenza di dialogo con le Regioni rischia di frammentare l'assistenza territoriale nazionale.. Il governatore dell’Emilia-Romagna, De Pascale, contesta oggi il progetto di riforma della medicina generale avanzato da Schillaci, avvertendo che l’assenza di un dialogo con le Regioni potrebbe far deragliare l’intero sistema di assistenza territoriale. La proposta del Ministro della Salute punta a modificare radicalmente il ruolo dei medici di medicina generale, cercando di integrarli maggiormente all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Schillaci: l’allarme dell’Emilia-Romagna sul rischio crisi Notizie correlate Crisi in Medio Oriente, l'allarme di Confapi Emilia: "Rischio speculazione su costi e prodotti. Tutelare imprese e cittadiniIl presidente Alberto Meschieri: "Intervenire tempestivamente ma con misura sui prezzi con operazioni temporanee almeno per i prodotti ottenuti con... Riforma Schillaci: il rischio blocco delle cure nelle Case di Comunità? Cosa sapere L'OMCeO Roma contesta il decreto Schillaci che trasforma i medici in dipendenti pubblici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Decreto Schillaci: la riforma sui medici di base che mette in allarme i sindacati; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Arriva il decreto Schillaci, medici di base sul piede di guerra: La riforma è inattuabile e pericolosa per i pazienti; Riforma, i medici di Imperia in allarme: Abbiamo bisogno di un tavolo di confronto. Sanità, l’allarme dalla Puglia: «La riforma è un disastro dei medici di base»La bozza di decreto-legge che ridisegna la medicina generale sui territori ha scatenato le ire dei camici di tutta Italia. De Maria (segretario regionale Fimmg): «Decaro fermi questo scempio» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Riforma Schillaci medicina generale, camici in rivolta invocano Meloni: i rischi veri per medici e pazientiMedici di base in rivolta contro il ministro Schillaci per la riforma della medicina generale: come cambierebbe la professione con le Case di Comunità ... virgilio.it Perché i medici di famiglia sono contrari alla riforma del ministro Schillaci - facebook.com facebook Riforma dei medici di base, Michele de Pascale: “Così il ministro Schillaci va a sbattere” x.com