Rifiuti in Piazza della Libertà degrado e sporcizia nei pressi dei locali

Nel centro di Salerno, si sono accumulati rifiuti nel sottopiazza della Libertà. Un lettore ha inviato foto che mostrano sacchetti e sporcizia abbandonati durante le ore diurne vicino ai locali del quartiere. La presenza di rifiuti in questa zona si nota chiaramente, creando un’immagine di degrado e incuria. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini che chiedono interventi per migliorare la pulizia e il decoro del luogo.

Degrado nel centro di Salerno, rifiuti nel sottopiazza della Libertà. “Rifiuti in pieno giorno - ci scrive un lettore con tanto di foto - abbandonati nei pressi dei locali del sottopiazza. Ma che figuracce facciamo con i turisti che arrivano dalle navi da crociera? Vergognoso. Servono rispetto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Degrado al palazzo ex Enel, le proteste dei vicini: rifiuti bruciati e sporciziaPontedera (Pisa), 24 febbraio 2026 – Occupazioni abusive, degrado, sporcizia ovunque. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rifiuti in Piazza della Libertà, degrado e sporcizia nei pressi dei locali; Essere Liberi dai rifiuti. Studenti della secondaria testano la ’citizen science’; 25 aprile: la raccolta rifiuti regolare e mercato in piazza Cambiaghi; Variazione traffico in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Essere Liberi dai rifiuti. Studenti della secondaria testano la ’citizen science’Gli alunni della secondaria di primo grado Boccaccio hanno partecipato alla raccolta e all’analisi di quanto trovato abbandonato in piazza della Libertà. lanazione.it A Certaldo appuntamento con Liberi dai rifiutiGli alunni della Boccaccio hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti ... gonews.it Controvento Ristorante Salerno. . A due passi da Piazza della Libertà. Al centro, ma fuori dal ritmo della città. Siamo sul porto di Salerno, all'interno del Cantiere Soriente. - facebook.com facebook Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: • Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un x.com