Ribaltone Tucson Angel Manfredonia | sarà gara 3

Dopo una serie di risultati incerti, la squadra di Manfredonia ha deciso di disputare una terza partita contro la Tucson Angel. La decisione arriva dopo le prime due sfide, che si sono concluse con risultati contrastanti. La squadra ha annunciato ufficialmente che si giocherà il tutto per tutto nella prossima gara, che potrebbe decidere le sorti della serie. La terza partita è ora in programma e suscita grande attesa tra i tifosi.

?DR1 Sarà gara 3?????? La TUCSON ANGEL Manfredonia ribalta l’inerzia della serie. Si ritorna a Manfredonia per una intensissima gara 3. Due squadre che meritano entrambe la finale????.?CAROVIGNO BASKET 57?TUCSON ANGEL 71 Grandi ragazzi?? P.S. Grazie al popolo sipontino che ci ha seguito?? IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ribaltone Tucson Angel Manfredonia: sarà gara 3 Notizie correlate La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2?Sabato 4 aprile?18:30?Tensostruttura di Castellaneta La Tucson Angel Manfredonia torna in campo contro Magna Grecia Castellaneta? Dopo il successo... Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta, domenica è Gara 3Servirà gara 3 per designare la quarta squadra che approderà in semifinale! Castellaneta in gara 2 ha mantenuto il fattore campo, complice una Tucson... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ribaltone Tucson Angel Manfredonia: sarà gara 3. POLEMICA ARBITRI Tucson Angel Manfredonia sconfitta da Carovigno 85 a 80. Polemica sugli arbitri: VERGOGNA!!!Il Carovigno si aggiudica gara 1 di semifinale playoff DR1 sul campo del Manfredonia, imponendosi con il punteggio di 85-80 ... statoquotidiano.it La Angel Manfredonia vola in semifinale: battuta Castellaneta 86-78La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale: battuta Castellaneta 86-78 Manfredonia – Impresa centrata per la Tucson Angel Manfredonia, che conquista con merito l’accesso alle semifinali al termine ... statoquotidiano.it