Riapre il Giardino dell' Iris | orari e info

Il Giardino dell'Iris a Firenze riapre al pubblico il 25 aprile, con orario dalle 10.00 alle 18.00 e ultimo ingresso alle 17.00. La struttura rimane aperta tutti i giorni, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le piante di iris durante la stagione di fioritura. L'apertura coincide con la giornata della festa nazionale, e il giardino sarà accessibile fino a nuova comunicazione.

Il Giardino dell’Iris di Firenze apre, come da tradizione, il 25 aprile dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30). L’ingresso è gratuito (offerta libera) e si potranno vedere le fioriture delle innumerevoli varietà di iris custodite da questo giardino botanico unico nel suo genere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Riapre il magnifico Giardino di PojegaNel cuore della Valpolicella, all’interno della storica tenuta della famiglia Rizzardi, si trova un capolavoro di architettura in verde: il Giardino... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Riapre il Giardino dell’Iris un mosaico di fiori multicolori affacciato su Firenze; Riapre il Giardino dell'Iris di Firenze: un mese di visite nel massimo della fioritura; Riapre il Giardino dell'Iris: orari e info; Apre il Giardino dell'iris a Firenze. Firenze, riapre il Giardino dell'Iris: il paradiso segreto visitabile solo un mese l'annoA Firenze riapre il Giardino dell’Iris: uno spazio unico e temporaneo che ogni anno attira tantissimi visitatori. supereva.it Riapre il Giardino dell’Iris un mosaico di fiori multicolori affacciato su FirenzeRiapre un piccolo angolo di bellezza ai piedi di piazzale Michelangelo che custodisce una collezione unica al mondo di varietà ... intoscana.it Dopo l'alluvione riapre il Parco archeologico di Sibari. Il direttore dell'area: "L'impegno non verrà meno per il patrimonio culturale accessibile a tutti". #ANSA - facebook.com facebook Zettelmeyer: “Anche se si riapre tutto avremo 10 anni di alti prezzi del greggio” x.com