Rendicontazione PNRR poteri di firma nel cambio di Dirigente Scolastico

Durante la fase di chiusura e rendicontazione dei progetti PNRR, può verificarsi che le attività, gli impegni di spesa, i pagamenti o le decisioni organizzative siano stati effettuati sotto la responsabilità di un dirigente scolastico diverso da quello attualmente in carica nella stessa istituzione.

Nella fase di chiusura e rendicontazione dei progetti PNRR può accadere che le attività materiali, gli impegni di spesa, i pagamenti o le determinazioni organizzative siano stati assunti sotto la guida di un dirigente scolastico diverso da quello oggi in servizio presso l’istituzione scolastica. Il dubbio operativo nasce, allora, al momento della sottoscrizione degli atti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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