Rende lotta fino al finale ma la Virtus Ragusa strappa la vittoria

La Virtus Ragusa ha vinto la partita contro la Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 98-85 al Palazzetto di Quattromiglia. La squadra di casa ha combattuto fino alla fine, ma alla fine ha prevalso la formazione ospite. Rende si prepara ora ai playout contro il Sennori, dopo aver perso l'incontro di lunedì.

?? Cosa sapere La Virtus Ragusa batte la Bim Bum Basket Rende 98-85 al Palazzetto di Quattromiglia. Il Rende si prepara ai playout contro il Sennori dopo il risultato di lunedì. Al Palazzetto di Quattromiglia la Bim Bum Basket Rende chiude la stagione regolare con un punteggio di 85-98 contro la Virtus Ragusa, lasciando sul campo una prestazione combattuta che però sposta l'obiettivo verso i playout contro il Sennori. Il match vissuto lunedì sera tra le squadre silane e quelle siciliane è stato u .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende lotta fino al finale, ma la Virtus Ragusa strappa la vittoria Notizie correlate Basket, la Virtus Bologna lotta per 40? ma cede al Real Madrid in Eurolega. Non bastano i 32 punti di Carsen EdwardsLa Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere... Virtus Bologna in finale per la prima volta nella sua storia dopo la vittoria su CantùLa Virtus Emilbanca Bologna conquista l’accesso alla finale della IBSA NextGen Cup superando Cantù con il punteggio di 67-64. Contenuti e approfondimenti Basket. La Virtus Ragusa vince a Rende ma scivola al quarto posto: ora c’è AngriRagusa, 27 aprile 2026 - La SuperConveniente Virtus Ragusa amministra nel finale a Rende, batte i padroni di casa per 88-85, ma l'arrivo a quattro in testa ... radiortm.it La SuperConveniente Ragusa vince a Rende ma scivola al quarto posto in classifica: ora spazio ai play offLa SuperConveniente Virtus Ragusa espugna Rende 88-85, gestendo con lucidità il finale. Tuttavia, il contemporaneo arrivo a quattro in vetta (complice le sconfitte di Matera e Viola e il successo di ... lasicilia.it