A Reggio Calabria, l’Associazione Artemide organizza un evento il 8 maggio al Teatro Cilea per premiare la dottoressa Isabella Mondello. La cerimonia, denominata Gran Galà, si concentra sulla promozione della vita e della neonatologia. La serata mira a riconoscere il lavoro e i risultati nel campo della cura dei neonati e delle madri. L’evento si svolge in una location storica del centro cittadino.

? Cosa sapere L'Associazione Artemide premia la dottoressa Isabella Mondello l'8 maggio al Teatro Cilea.. Il riconoscimento celebra l'eccellenza della neonatologia del G.O.M. e il supporto dell'Associazione Eracle.. Venerdì 8 maggio alle ore 20:30, il Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà il Gran Galà di Primavera per la consegna del Premio Artemide Lucina, un evento che mette al centro la forza della maternità e l’eccellenza delle cure neonatali nel territorio. Siamo in quei giorni di maggio che profumano di rinascita, dove tra le strade di Reggio il pensiero volge alla celebrazione della vita. L’Associazione Culturale Artemide, guidata dalla presidente Valeria Pellegrino, ha voluto trasformare una serata speciale in un ponte tra il mito antico e la realtà medica contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il Gran Galà che premia la vita e la neonatologia

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