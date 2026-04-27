Referendum abrogativo | quando i cittadini possono cancellare una legge

Il referendum abrogativo permette ai cittadini di votare per eliminare una legge vigente, rappresentando uno strumento di partecipazione diretta alla vita politica. La normativa italiana stabilisce le modalità e le condizioni per richiedere e svolgere questa consultazione popolare. In questo modo, la popolazione può esercitare un ruolo attivo nel modificare o revocare norme che ritiene ingiuste o obsolete. La procedura è regolamentata dalla Costituzione e da specifiche leggi ordinarie.

Referendum abrogativo, partecipazione popolare e responsabilità civica: il valore della democrazia diretta secondo la Costituzione italiana. In una democrazia matura, il potere non si esaurisce nelle istituzioni rappresentative, ma trova il suo equilibrio nella partecipazione attiva dei cittadini. È in questa prospettiva che si inserisce il referendum abrogativo, disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana: uno strumento di democrazia diretta che consente al popolo di incidere concretamente sull’ordinamento giuridico. Cos’è il referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è il mezzo attraverso cui i cittadini possono chiedere l’eliminazione – totale o parziale – di una legge o di un atto avente forza di legge.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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REFERENDUM Abrogativo e Confermativo: le differenze

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