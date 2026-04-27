re carlo va da trump per provare a salvare un rapporto

Re Carlo ha effettuato la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti con l’obiettivo di cercare di migliorare i rapporti tra i due Paesi. Durante la visita, ha incontrato l’ex presidente e ha discusso di vari temi di interesse comune. La visita si svolge in un momento di tensioni e di incertezze diplomatiche, e rappresenta un primo passo verso possibili relazioni più strette.

Lunedì 27 aprile i sovrani del Regno Unito, re Carlo III e la regina Camilla, arriveranno negli Stati Uniti per una visita ufficiale di quattro giorni. È la prima visita di Carlo negli Stati Uniti da quando è diventato re. Ufficialmente è stata organizzata per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti proprio dal Regno Unito, ma dovrebbe servire anche per migliorare la relazione tra i due paesi, che al momento è in crisi. Stati Uniti e Regno Unito sono alleati storici, e in passato spesso i due governi hanno definito la loro relazione reciproca come una “Special relationship” (una “relazione speciale”). Da quando Trump è tornato presidente però le cose sono peggiorate.🔗 Leggi su Ilpost.it

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