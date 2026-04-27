Re Carlo da Trump royal editor Jobson | È la prova del fuoco del suo regno

Re Carlo si trova ad affrontare una fase complicata nei rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti, secondo quanto affermato dal royal editor Jobson. La tensione tra i due Paesi è aumentata, e il sovrano è cosciente della difficoltà di mantenere stabile questa alleanza. La situazione viene descritta come una vera e propria prova del suo regno, con il rischio di compromettere ulteriormente le relazioni bilaterali.

(Adnkronos) – “Il vento tra Regno Unito e Stati Uniti è cambiato, si è fatto molto più burrascoso, e Re Carlo è consapevole che avrà l’arduo compito di tenere il timone ben saldo per non rischiare di intaccare ulteriormente i delicati rapporti tra Londra e Washington”. Intervistato dall'Adnkronos, Robert Jobson, tra i più acuti osservatori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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